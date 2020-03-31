Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

PTT önündeki fatura kuyruğunda sıra tartışması

PTT önündeki fatura kuyruğunda sıra tartışması Polisin uyarılarından sonra kadınlar, aralarında en az 1 metre mesafe bırakarak sıra oluşturdu Hatay'ın Samandağ ilçesinde fatura yatırmak için PTT şubesi önünde kuyruk oluşturan kadınlar arasında sıra tartışması yaşandı.

31.03.2020 20:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:38

PTT önündeki fatura kuyruğunda sıra tartışması

Polisin uyarılarından sonra kadınlar, aralarında en az 1 metre mesafe bırakarak sıra oluşturdu

HATAY - Hatay 'ın Samandağ ilçesinde fatura yatırmak için PTT şubesi önünde kuyruk oluşturan kadınlar arasında sıra tartışması yaşandı.

Korona virüs önlemleri sonrasında banka şubeleri saat 12.00-17.00 arasında hizmet vermeye başlayınca, vatandaşlar ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan PTT şubesine akın etti. Vatandaşlar PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla tavsiye edilen 1 metre kuralına uymayan kadınlar arasında, zaman zaman sıra yüzünden tartışma yaşadı.

Olay yerine gelen polisin uyarılarından sonra kadınlar aralarında en az 1 metre mesafe bırakarak sıra oluşturdu.

PTT önündeki fatura kuyruğunda sıra tartışması

Kaynak: İHA

Etiketler: Samandağ, Hatay, PTT, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

PTT önündeki fatura kuyruğunda sıra tartışması
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››PTT önündeki fatura kuyruğunda sıra tartışması - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

22:14: Yorganla parktaki bankta yatan yaşlı adama Aksaray Belediyesi sahip çıktı - Haberler 22:14: Suudi bakandan hacı adaylarına: Hac için acele etmeyin, süreci takip edin - Haberler 22:11: Anne ve 3 çocuğu yangında mahsur kaldı - Haberler 22:07: Yorganla parktaki bankta yatan yaşlı adama Aksaray Belediyesi sahip çıktı - Haberler 22:05: DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu - Haberler 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart 20:37: Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi - Haberler 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 19:51: Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi - Haberler 19:34: Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu - Haberler