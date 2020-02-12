Haberler » Ekonomi » PTT 'Sevgililer Günü' konulu pul sergisi düzenleyecek - Ekonomi

PTT "Sevgililer Günü" konulu pul sergisi düzenleyecek

PTT AŞ tarafından, Ankara, İstanbul ve İzmir'de "Sevgililer Günü" konulu pul sergisi açılacak.

12.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:00PTT
PTT AŞ tarafından, , İstanbul ve 'de "Sevgililer Günü" konulu pul sergisi açılacak.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, sergiler 12-16 Şubat 2020'de Ankara'nın Etimesgut, İstanbul'un Beyoğlu ve İzmir'in Karşıyaka ilçelerinde düzenlenecek.
Sergi alanlarında, "Sevgililer Günü Pul Sergisi 12-16.02.2020 ANKARA", "Sevgililer Günü Pul Sergisi 12-16.02.2020 İSTANBUL" ve "Sevgililer Günü Pul Sergisi 12-16.02.2020 İZMİR" ibareli özel tarih damgaları kullandırılacak.
Sergiye özel tarih damgalı zarflar 4 lira bedelle şirkete ait www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanlarında satışa sunulacak.

Sevgililer Günü, Ankara, İzmir, PTT, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
10:36  KPSS 2020 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
10:09  Trabzonspor DG Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor DG Sivasspor maçı şifresiz mi? Trabzonspor DG Sivasspor hangi kanalda?
10:09  Galatasaray BTC TURK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray BTC TURK Yeni Malatyaspor maçı şifresiz mi?
12.02.2020 12:07:07