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PTT sosyal yardım ödemelerini adreste teslim edecek

PTT Balıkesir Bölge Müdürlüğü şubelerde yoğunluk ve yığılma nedeniyle sosyal yardım parası alan vatandaşların hak edişlerinin bundan sonra PTT dağıtıcıları tarafından evlerinde ödeneceğini açıkladı.

13.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:54
PTT sosyal yardım ödemelerini adreste teslim edecek
PTT Balıkesir Bölge Müdürlüğü şubelerde yoğunluk ve yığılma nedeniyle sosyal yardım parası alan vatandaşların hak edişlerinin bundan sonra PTT dağıtıcıları tarafından evlerinde ödeneceğini açıkladı.

PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımız ve siz değerli müşterilerimizin korona virüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren; sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık. Bu süreçte sosyal yardım ödemeleriniz, PTT dağıtıcılarımız tarafından İl Emniyet Müdürlüklerimiz ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetlerimiz ve bekçilerimizle birlikte evlerinizde yapılacaktır. Kapatılmayan iş yerlerimizde ise gün içinde yoğunluğun artışına göre hizmetimiz durdurulabilecektir. Toplum sağlığımız için tedbirlerimizi artırmaya ve sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Anlayış ve desteğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, PTT, Güncel
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