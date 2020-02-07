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Ptt Spor'da Bayrak Değişimi

PTT Spor'da gerçekleşen Olağan Genel Kurul sonucunda başkanlığa PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali İhsan Karaca seçildi.

07.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:16Ptt Spor'da Bayrak Değişimi

Yeni yönetim PTT 'un başarısı için vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.

PTT Spor Başkanı Ali İhsan Karaca: "Gururumuz Filenin Güvercinlerini bu sene üst sıralara taşıyacak stratejiler oluşturarak hedeflerimize adım adım ilerleyeceğiz."

Voleybolda Venüs Sultanlar Liginde mücadele eden ve birçok branşta önemli sporcular yetiştiren PTT Spor Kulübü'nün olağan genel kurulu sonrasında yeni yönetimi belli oldu. Kulüp Başkanlığına seçilen PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali İhsan Karaca, PTT'nin 43 bin kişilik güzide bir aile olduğunu ve bu aileyi başarılarla mutlu etmeyi, Türk sporuna katkı sağlamayı istediklerini ifade etti. PTT Spor'un başarısı için vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını belirten Karaca şunları söyledi: "Gururumuz Filenin Güvercinlerini bu sene üst sıralara taşıyacak stratejiler oluşturarak hedeflerimize adım adım ilerleyeceğiz. PTT Spor olarak, birlik ve beraberlik duygusunun üst seviyede olduğu bu dönemde; zeki, çevik, ahlaklı sporcular yetiştirme misyonumuz doğrultusunda ülkemiz sporuna hizmet edeceğiz."


Ali ihsan, CEO, PTT, Güncel

Kaynak: Bültenler

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