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Ptt spor kulübü yeni sezonda adından söz ettirecek

Türkiye Voleybol Federasyonu 2018-2019 sezonu 1. Lig Bayanlar Play-Off finallerinde şampiyon olan ve adını Sultanlar Ligine yazdıran PTT Spor Kadın Voleybol takımı yeni sezon öncesi çalışmalarına başladı.

02.08.2019 14:10 Ptt spor kulübü yeni sezonda adından söz ettirecek

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) 179 yıldır Türkiye'nin her bölgesine kargo, lojistik, sigorta, e-ticaret ve bankacılık başta olmak üzere birçok alanda hizmet ağını genişleterek sürdürüyor. PTT AŞ, ekonomik ve sosyal hayata katkısının yanında spor, kültür ve sosyal sorumluluk alanında da Türkiye'ye fayda sağlamaya devam ediyor.

Pek çok branşta önemli milli takım sporcuları yetiştiren PTT Spor Kulübü, Kadın Voleybol Takımı ile geçen sezon büyük başarı elde etti. TVF 1. Lig Bayanlar Play-Off'da mücadele eden PTT Spor Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon başındaki Sultanlar Ligine yükselme hedefini gerçekleştirdi. Yeni sezon için de çalışmalarına başlayan PTT Spor Kadın Voleybol Takımı, Baş Antrenör Bülent Karslıoğlu yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İç ve dış transferlerle takımı güçlendiren Filenin Güvercinleri, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ne güçlü bir şekilde başlayarak, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeyi hedefliyor.


voleybol, PTT, Güncel

Kaynak: Bültenler

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