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PTT şubelerinde 1000 lira kuyruğu

PTT şubelerinde 1000 lira kuyruğuKoronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere verilecek 1000 TL'yi almak için PTT şubelerine gelen Antalyalılar, sosyal mesafe kurallarına uymadı.

02.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:24
PTT şubelerinde 1000 lira kuyruğu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere verilecek 1000 TL'yi almak için PTT şubelerine gelen Antalyalılar, sosyal mesafe kurallarına uymadı. Yaşanan izdihamın ardından PTT önüne gelen polis, kalabalığı sosyal mesafe kurallarına göre yönlendirdi.
Antalya'nın Kepez İlçesi'nde PTT şubesi önüne gelen vatandaşların sıra beklerken sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Bir çoğunda maske ve eldiven olmadığı gözlenen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Şube önüne gelen polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralı konusunda uyardı. Polislerin ısrarıyla mesafeli sıraya geçmek zorunda kalan vatandaşlar, sırayla içeri alındı.
Polis gün boyunca araçlardan anons yaparak kuralları hatırlattı. PTT şubelerinde 1000 lira kuyruğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, PTT, Güncel

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PTT şubelerinde 1000 lira kuyruğu
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