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PTT şubelerinde yoğunluk devam ediyor

PTT şubelerinde yoğunluk devam ediyorKONYA'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bin lira sosyal yardımın evlere dağıtılacağının duyurulmasına rağmen, PTT şubelerindeki yoğunluk devam ediyor.

05.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:27
PTT şubelerinde yoğunluk devam ediyor
KONYA'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bin lira sosyal yardımın evlere dağıtılacağının duyurulmasına rağmen, PTT şubelerindeki yoğunluk devam ediyor. Sırada bekleyenler ise sosyal mesafeleri korumaları için görevli bekçiler tarafından sık sık uyarılıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere bin lira yardım dağıtıyor. Bu yardım ise ihtiyaç sahiplerinin ev adreslerine teslim ediliyor. Ona rağmen Konya'da PTT şubelerinde bin lira sosyal yardımı almak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.
BEKÇİLER SOSYAL MESAFEYİ KORUDU
Sırada bekleyen kişilerin sosyal mesafeyi koruması için görevli bekçiler sık sık uyarıda bulundu. PTT Şubesi içinde yoğunluk oluşmaması için dışarıda bekleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına göre belirli aralıklarla içeri alındı. PTT şubelerinde yoğunluk devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, PTT, Güncel, Haber

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