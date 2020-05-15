PTT taşeron çalışanlarından kadro talebi

Posta, Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikası (PTT-Sen) Genel Başkanı Halit Büyük, korona virüsün neden olduğu zor günlerde canla başla çalışan taşeron PTT çalışanlarının kadro talebini Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığına ilettiklerini bildirdi.

PTT taşeron çalışanlarından kadro talebi
15.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:26

Posta, Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikası (PTT-Sen) Genel Başkanı Halit Büyük, korona virüsün neden olduğu zor günlerde canla başla çalışan taşeron PTT çalışanlarının kadro talebini Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığına ilettiklerini bildirdi.

PTT-Sen, taşeron PTT çalışanlarının kadro talebini Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığına iletti. PTT-Sen Genel Başkanı Halit Büyük, "Hak ettiğimiz kadroyu alana dek tüm PTT taşeron çalışanlarını PTT-Sen ve PTT Kargo-Sen sendikalarımıza üye olmaya ve birlik olmaya çağırıyoruz" dedi.

İletilen talepte, PTT A.Ş.'de çalışan 15 bin taşeron firma personelinin 20 Kasım 2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin dışında bırakıldığı belirtilirken, "PTT A.Ş gibi merkezi bütçe dışında kalan kurumların çalıştırdıkları taşeron firma personelleri, alt işveren aracı şirketleri aradan çıkararak kamu kurumlarının kendi istihdam statüsü ne ise o statüde istihdam edilecekleri bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından talimat edilmişti. 2 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen gerekli düzenleme henüz yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Pandemi ile mücadele sürecinde PTT A.Ş.'de çalışan taşeron firma personellerinin sergilediği özverinin, PTT A.Ş.'nin asli unsurları olduklarını gösterdiği belirtilen talepte, taşeron personellerin PTT A.Ş'de taşeron sisteme son verilmesini istedikleri kaydedildi. Talepte, taşeron firma personellerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, kurum içi iş barışının sağlanması ve ayrımcılığın giderilmesi adına taşeron şirketlerin aradan çıkarılarak PTT A.Ş'nin kendi statüsünde İdari Hizmet Sözleşmesi kadrosuna alınması gerektiği vurgulandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Posta, PTT, Güncel, Haber

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