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PTT Ücretsiz Maske Dağıtımı Sitesi Çöktü, Başvurular e-Devlet'ten Alınacak

Toplu taşıma araçları, marketler, pazar yerlerine maskesiz giriş artık yasak. Maske temininde zorlanan, sorun yaşayan vatandaşlar için PTT, harekete geçti.

06.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:51
PTT Ücretsiz Maske Dağıtımı Sitesi Çöktü, Başvurular e-Devlet'ten Alınacak
Toplu taşıma araçları, marketler, pazar yerlerine maskesiz giriş artık yasak. Maske temininde zorlanan, sorun yaşayan vatandaşlar için PTT, harekete geçti. Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının yapılacağı duyuruldu ancak yoğun ilgi nedeniyle sistem çöktü. Peki, maske alamayanlar ne olacak?

Bir yandan yeni tip koronavirüsün tedavisinin bulunması için çalışmalar sürerken diğer yandan yeni tedbirlerle salgının daha da yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Son olarak toplu taşımada, marketlerde, pazar yerlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi. 20 yaş altı 60 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilirken, birçoğu çalışan kesime de zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılar yapılıyor. İş, alışveriş gibi zorunlu olarak dışarı çıkanlar da ya maske bulunamadığından ya da pahalı satıldığından şikayetçi. Bazı belediyeler ücretsiz maske dağıtımı yapsa da yetersiz. Maske temini sorununu çözmek adına T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlara ücretsiz olarak maske temini sağlanacağı duyuruldu. PTT'den ücretsiz maske almak isteyen vatandaşlar, https://maske.epttavm.com/ sitesine akın etti ancak site kısa sürede çöktü.

Şu anda ePttAVM ücretsiz maske dağıtımı sitesine girildiğinde "Değerli vatandaşlarımız, yoğun ilginize teşekkür ederiz. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla." mesajıyla karşılaşılıyor.

e-Devlet'ten ücretsiz maske başvuruları çok yakında alınmaya başlayacak. Vatandaşların kendileri ve aile üyeleri için her hafta 1 paket (5 adet) alma hakları bulunuyor. PTT üzerinden ücretsiz maske almak için başvuru formunun doldurulması gerekiyordu. e-Devlet kapısı üzerinden ücretsiz maske nasıl alınacak? ilerleyen günlerde göreceğiz.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: PTT, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››PTT Ücretsiz Maske Dağıtımı Sitesi Çöktü, Başvurular e-Devlet'ten Alınacak - Haberler

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