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PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor

PTT, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden, online ortamda ePttAVM.com üzerinden ücretsiz olarak maske temini sağlanacağını duyurdu. Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamıyor.

05.04.2020 19:43 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:57

Geçtiğimiz günlerde pazar ve market gibi sosyal alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. PTT'nin online alışveriş sistemi 'ePttAVM' üzerinden ücretsiz maske temini yapılabileceği açıklandı.

Yapılan açıklamada, "T.C Sağlık Bakanlığı ile T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden; online ortamda 'ePttAVM' üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

AİLE ÜYELERİ İÇİN DE MASKE TEMİN EDİLEBİLECEK

Açıklamanın devamında, "Aile üyeleri için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinden doldurarak onlara da ücretsiz maske temin edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor
PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor
Etiketler: PTT, Güncel

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PTT koronavirüs nedeniyle ücretsiz maske dağıtımına başlıyor: Her eve kargo ile gönderilecek
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