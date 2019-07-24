Haberler» Ekonomi» Haber

PTT Üniversite Şubesi yeni öğretim yılında açılıyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde okuyan öğrencilerine ve personeline hizmet vermek amacıyla oluşturulan PTT Üniversite Şubesi, yeni eğitim dönemiyle birlikte hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

24.07.2019 12:08 PTT Üniversite Şubesi yeni öğretim yılında açılıyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde okuyan öğrencilerine ve personeline hizmet vermek amacıyla oluşturulan PTT Üniversite Şubesi, yeni eğitim dönemiyle birlikte hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u beraberinde diğer yöneticilerle birlikte ziyaret eden Kilis PTT Başmüdürü Abdullah Nebioğulları, PTT Üniversite Şubesinin 2019/2020 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Ayrıca Nebioğulları, üniversite öğrencilerinin fatura yatırma, kargo, havale, bankacılık işlemleri ve posta hizmetleri gibi birçok işlemi şehir merkezine gitmeden bu şubeden gerçekleştirebileceğini söyledi.

PTT Üniversite Şubesinin akademik yıl başlangıcında açılacağı, yarıyıl ve yaz tatilleri dışında öğrencilere hizmet vereceği belirtildi. - KİLİS

Aralık, Kilis, PTT, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
14:18   Yunanistan Başkonsolosu, iki ülke arasındaki ilişki için ziyaret turunda
14:17   Çavuşoğlu'ndan ABD ile güvenli bölge görüşmelerine ilişkin açıklama
14:15   Spot piyasada elektrik fiyatları
14:09   Dikmen OSB'si masaya yatırıldı
14:09   Spot piyasada doğal gaz fiyatları
14:08   BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
14:08   BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar