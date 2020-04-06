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PTT ve kamu bankalarda sıra bekleyenlerin arasına bariyer konuldu

Afyonkarahisar'da Toplum Yarına Çalışma Programı (TYP) kapsamında okullarda çalışan güvenlik görevlileri PTT ve kamu bankalarında görevlendirilirken, buralarda sosyal mesafeye dikkat edilmesi amacıyla sırada bekleyenlerin arasına bariyerler konuldu.

06.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:54
PTT ve kamu bankalarda sıra bekleyenlerin arasına bariyer konuldu
Afyonkarahisar'da Toplum Yarına Çalışma Programı (TYP) kapsamında okullarda çalışan güvenlik görevlileri PTT ve kamu bankalarında görevlendirilirken, buralarda sosyal mesafeye dikkat edilmesi amacıyla sırada bekleyenlerin arasına bariyerler konuldu.

Koran virüs (Covid-19) nedeniyle Afyonkarahisar'da önlemler üst seviyeye çıkartıLdı. Sosyal mesafenin korunması amacıyla haftanın ilk gününde PTT şubesi ve kamu bankaları önüne bariyerler dizildi. PTT ve bankalarda işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar önce bu bariyerlerin içerisinde sıraya girdi. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması amacıyla da her bir sıra bekleyen vatandaş arasına farklı birer bariyer daha konuldu. Ayrıca yine PTT ve kamu bankalarına Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında okullarda görev alan güvenlik personelleri İl Pandemi Kurulu'nca buralarda görevlendirildi. PTT'de işlem yapmak isteyen vatandaşlar sırası geldikçe kapıda ateşi ölçülerek içeriye alındı. İçeride ise gişe görevlileri ile müşteriler arasına şeffaf film şerit çekilerek önlemler alındı.

Ayrıca kentte PTT ve kamu bankalarının yanı sıra pazarlarda ve caddelerde sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşların denetlenmesi ve uyarılması amacıyla yine Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında okullardaki güvenlik görevlileri pazarlarda ve caddelerde görevlendirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Afyon, PTT, Güncel
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