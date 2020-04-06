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PTT ve Kamu Bankalarında sıra bekleyenlerin arasına bariyer konuldu

PTT ve Kamu Bankalarında sıra bekleyenlerin arasına bariyer konuldu Afyonkarahisar'da sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor TYP kapsamında okullardaki güvenlik görevlileri PTT ve bankalarda görev aldı Afyonkarahisar'da Toplum Yarına Çalışma Programı kapsamında okullarda çalışan...

06.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:53
PTT ve Kamu Bankalarında sıra bekleyenlerin arasına bariyer konuldu
Afyonkarahisar'da sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor
TYP kapsamında okullardaki güvenlik görevlileri PTT ve bankalarda görev aldı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Toplum Yarına Çalışma Programı kapsamında okullarda çalışan güvenlik görevlileri PTT ve kamu bankalarında görevlendirilirken, buralarda sosyal mesafeye dikkat edilmesi amacıyla sırada bekleyenlerin arasına bariyerler konuldu.
Koran virüs (Covid-19) nedeniyle Afyonkarahisar'da önlemler üst seviyeye çıkartıLdı. Sosyal mesafenin korunması amacıyla haftanın ilk gününde PTT şubesi ve kamu bankaları önüne bariyerler dizildi. PTT ve bankalarda işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar önce bu bariyerlerin içerisinde sıraya girdi. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması amacıyla da her bir sıra bekleyen vatandaş arasına farklı birer bariyer daha konuldu. Ayrıca yine PTT ve kamu bankalarına Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında okullarda görev alan güvenlik personelleri İl Pandemi Kurulu'nca buralarda görevlendirildi. PTT'de işlem yapmak isteyen vatandaşlar sırası geldikçe kapıda ateşi ölçülerek içeriye alındı. İçeride ise gişe görevlileri ile müşteriler arasına şeffaf film şerit çekilerek önlemler alındı.
Ayrıca kentte PTT ve kamu bankalarının yanı sıra pazarlarda ve caddelerde sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşların denetlenmesi ve uyarılması amacıyla yine Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında okullardaki güvenlik görevlileri pazarlarda ve caddelerde görevlendirildi. PTT ve Kamu Bankalarında sıra bekleyenlerin arasına bariyer konuldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Afyon, PTT, Genel

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PTT ve Kamu Bankalarında sıra bekleyenlerin arasına bariyer konuldu
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