Puan ve Puanlar İçin Gidiyoruz"

Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor deplasmanından puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yapacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürdü.Teknik direktör Erol Bulut, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşılaşmasında Adem Büyük'ün kırmızı kart görmesiyle oyun planlarında değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Sonuçta Beşiktaş'a karşı oynuyorsunuz, ayağa pas yapan, hareketli bir takım. 10 kişi kaldığınızda işler zorlaşıyor. 1-0 geri düşmemize rağmen 10 kişiyle 1-1'lik eşitliği yakaladık ancak maalesef maçı 2-1 kaybettik." diye konuştu.Bulut, ligde oynayacakları 4 maçın puan cetvelindeki yerlerini belirleyeceğini dile getirerek, kupadaysa tur atlamayı hedeflediklerini vurguladı.Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacaklarını kaydeden Bulut, "Rize iyi bir çıkış yaptı. Alt sıralardan kendini kurtararak orta sıralarda yer aldı. Zor bir maç olacak. Rize deplasmanları her zaman, her takım için zor. Ne olursa olsun biz, oraya puan veya puanlar için gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Bir basın mensubunun, "Takım, istenen savunmayı yapamıyor mu?" sorusuna Erol Bulut, "Şu an ligin en çok gol atan beşinci, en az gol yiyen dördüncü takımıyız. Hücum ve savunma anlamında ufak tefek detaylar üzerinde çalışmamız gerekiyor." yanıtını verdi."Konuşmadığımız için mi bu duruma gelmişiz"Bulut, Beşiktaş karşılaşmasında Adem Büyük'ün kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili bir soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:"Ligin ilk yarısı bittiğinde Video Yardımcı Hakem sisteminin adaletli olduğunu söyledim. İlk yarıda bizim ve diğer takımların maçlarının iyi yönetildiğini düşünüyorum. Ufak tefek hatalar oluyor mu, oluyor. Onu da herkes doğal karşılıyor. Çünkü sistem yeni, ilk yılı. Ligin ikinci yarısı başladığında olaylar biraz değişti gibi görünüyor. Sözlerimi geri almam gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş maçında Adem'in pozisyonu kırmızı kart, yapmaması gereken bir pozisyon. Doğal olarak oyundan atıldı ancak oyunun ilk 10 dakikasında Ömer Şişmanoğlu'na orta sahada yapılan bir faul var. Cüneyt Çakır, sarı kart bile çıkarmadı. Ben dördüncü hakeme 'bu kart değil mi?' diye sordum. O da 'dokunmadı ki' dedi. Dokunmadıysa Cüneyt hoca niye faul verdi? O zaman benim futbolcuma sarı kart göstermesi lazım. Oturup düşünmemiz lazım. Ben adaletli olduğunu söyledim ama ikinci yarı başlarında bu düşüncemden vazgeçiyorum. Bundan tek biz mi etkileniyoruz, hayır. Başka kulüpler de etkileniyordur. Fenerbahçe Kulübü Başkanı da şikayetlerini dile getirdi. Bu her kulübe oluyor ama maalesef bize karşı yapılan çok pozisyon var ve hiç kart çıkarılmadı. Bize verilen kartlara bakılmalı ama rakibe de fazlasıyla kartlar çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Biz konuşmadığımız için mi bu duruma gelmişiz veya üst tarafı zorladık, ceza mı kesiyorlar, bilmiyorum."AntrenmanIsınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, kısa pas çalışmasıyla devam etti.Sarı-siyahlılar, daha sonra basına kapalı olarak taktik çalıştı.Antrenmana tedavileri süren Bifouma, Guilherme, Kamara ve Rahman Buğra Çağıran katılmadı.Sakatlıkları bulunan Pereira ile Murat Akça, koşu yaparken, idmanda hafif bir sakatlık geçiren Issam Chebake, antrenmanı yarıda bıraktı.