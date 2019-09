Gazişehir Gaziantepli futbolcu Oğuz Ceylan, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacakları maçtan puan ya da puanlarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.Oğuz Ceylan, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta Beşiktaş karşılaşmasından galip ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.Beşiktaş maçı öncesinde teknik direktör Marius Sumudica'nın çok iyi analiz yaptığını belirten 28 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:"Hocamız, Beşiktaş için gayet güzel bir analiz çıkardı. Biz de onları uygulayarak, iyi futbolla, ilk yarı belki Beşiktaş'ın tarihinde olmayan bir skor elde edebilirdik, kaçırdığımız fırsatlar olmasa. Tabii ki son dakikalarda düşmemize rağmen galip gelmeyi başardık. Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Takım her geçen hafta daha iyi oluyor, çok şükür. Sezon sonuna kadar iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum."Takımın her geçen gün iyiye gittiğini ifade eden Oğuz Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Son iki hafta oynadığımız oyunu lige yayalım, çok farklı Gazişehir Gaziantep olur. Çaykur Rizespor iyi başladı sezona ama bence biz de iyi başladık. Bir mağlubiyetimiz var, o da Fenerbahçe'ye karşı ki hazır değildik. Son haftalarda oynadığımız oyunu oynarsak Rize'den puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyorum. İlerleyen haftalarda üst sıralarda olacağız."Milli takım hedefiyle ilgili bir soru üzerine deneyimli oyuncu, "Her futbolcunun istediği, arzuladığı bir yer. Bizim de hedefimiz orası. İnşallah o da gerçekleşir diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.