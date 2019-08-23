PUBG'de devrim gibi değişiklik! Helikopter geliyor

PUBG'de yer alan silahlar ve araçlar yayınlanan güncellemelerle birlikte çoğalıyor. PUBG araçları arasında şimdi de bir helikopter eklenecekmiş gibi duruyor. Bilgi bir YouTube kanalından geldi. Oyuncuların hava saldırısı gerçekleştirebilmesi için PUBG helikopter ile zenginleşiyor. Bu yenilik oyunun mobil versiyonu için yapılacağı belirtiliyor.

HAVADAN SALDIRI İÇİN HELİKOPTER

PUBG araçları bildiğiniz gibi suda ve karada gidebiliyor. Ancak havada giden bir araç yoktu. PUBG helikopter ile birlikte bu sorun çözülüyor. Oyuncular, oyuna eklenen helikopter ile birlikte havadan saldırı yapabilecek. Mr Ghost Gaming kanalında yayınlanan bir videoda Erangel haritasının Schrool mevkiinde bir helikopter dikkat çekiyor. Tüm takımın Boeing AH-6 isimli helikopterde ilerlediği görülüyor.

BİR SAVAŞ ARACI GELİYOR

Oyuna eklenecek araçlar arasında bir de savaş aracı yer alıyor. Silaha karşı yüksek dayanıklılığa sahip araçta bir silah bulunmuyor ancak karada ve suda sürülebilmesi dikkat çekiyor. Aynı zamanda füze fırlatıcı, el bombası fırlatı ve RPG tarzı ağır bir silah da oyuna eklenecekler arasında yer alıyor.