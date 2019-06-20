20.06.2019 11:19
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PUBG'de yeni güncellemeyle radyo mesajı dönemi!

PUBG'nin PC platformu sürümü için yeni bir güncelleme geldi. PUBG PC güncelleme ile birlikte kazandığı özellik sayesinde takımlara daha kolay iletişim imkanı sunuyor.

PUBG almış olduğu güncelleme ile birlikte radyo mesajlarını aktif bir hale getiriyor. Counter Strike serisi oyunlarında gördüğümüz radyo mesajları sayesinde oyuncular, mikrofona ya da yazıya ihtiyaç duymadan takım arkadaşlarıyla iletişim kurabilecekler.

Shiftdelete'de yer alan habere göre;Bir tekerlek arayüzü üzerinden yönetilen bu radyo mesajları ile birlikte takım arkadaşlarınıza düşmanın geldiğini belirtebilir, ondan cephane isteyebilirsiniz.

Bu yeni özellik henüz tüm kullanıcıların kullanımına sunulmuş değil, şu anda test aşamasında. Yakın zamanda tüm kullanıcılar için kullanıma sunulacak olan özelliğin, ilerleyen zamanlarda daha da genişletileceği düşünülüyor.

PUBG'de yeni güncellemeyle radyo mesajı dönemi!

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