PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma

PUBG Mobile 0.13.5 güncellemesi ile oyuna Bizon SMG isimli silah eklenecek. Ayrıca Scar-L ve DP-28 için de yeni tasarımlar oyuna katılacak. Okyanus temasının ekleneceği oyunda DP-28 isimli silah da bu temaya uygun renklere bürünecek.

PUBG MOBILE GÜNCELLEME DETAYLARI BELLİ OLDU

Yeni güncellemede asıl dikkat çeken ise Bizon SMG. Maksimum 50 merme kapasiteli silah için 9 MM mermi kullanılacak. PUBG Mobile 0.13.5 beta sürümünde oyuna katılmış olan silah, yakın zamanda global sürüm ile tüm oyunculara sunulacak.

Daha önce Godzilla temasıyla da karşımıza çıkan oyunda bu kez Okyanus teması bizi karşılıyor. Burada Vikendi haritası üzerinde de bazı yenilikler bekleniyor ancak şimdilik bununla ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor.

Okyanus temasıyla birlikte Ocean Mariner maskesi ve karides desenli yeni şort da oyuna katılıyor.

PUBG Mobile 8. Sezon için yayınlanacak olan sürümün yaklaşık 2 GB büyüklüğünde olması bekleniyor.

Star Challenge 2019 için çalışmalarını sürdürüyor. 250 bin dolar para ödüllü yarışmanın finali 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. En iyi içerik sahiplerinin seçildiği yarışmada oylar 1 Temmuz – 7 Temmuz tarihleri arasında devam edecek.

16 YOUTUBER ÇIKACAK

Bir kişinin Google hesabıyla yalnızca iki kez oy verebildiğini hatırlatalım. Ancak, oy veren kişiler istedikleri takdirde aynı YouTuber'a iki kez oy verebilir. 8 Temmuz'da bir sonraki tura 16 YouTuber çıkacak.

Yarışmaya katılan bazı YouTube kanalları şu şekilde sıralanıyor;Dynamo Gaming, Alice MG, Kronten Gaming, The RawKnee Games, GodNixon gaming, Ken Boo, Rollexxx, softpomz, Dita Afifah N, PUBG Mobile ARXY, RAHMAD, KisiL, Tsuki, Clash Universe, Gareebooo, PUBG MobileNIKITANGA, Ankkita C, GOGOGOY, EVOS BulShark, Kho Petra, Derek G, SANOOK SUPERPLAY, ve Frame Play.

250 bin dolarlık ödül havuzu kazanan 16 takım arasında bölünecek. İlk takım 100 bin dolar alacakken, ikinci takım 50 bin dolar üçüncü takım ise 25 bin dolar alacak.