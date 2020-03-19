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PUBG Mobile Lite'a Varenga Bahar Güncellemesi Geliyor

Telefon oyunları arasında en popüler oyunlardan bir tanesi olan PUBG Mobile Lite, yeni bir güncellemeyle geliyor. Oyuncular, 0.16.0 güncellemesin

19.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:33
PUBG Mobile Lite'a Varenga Bahar Güncellemesi Geliyor
Telefon oyunları arasında en popüler oyunlardan bir tanesi olan PUBG Mobile Lite, yeni bir güncellemeyle geliyor. Oyuncular, 0.16.0 güncellemesinde, Kiraz çiçeği altında piknik sepetleri, işaret fişekleri, boya bombaları arayacak. Güncellemenin aynı zamanda Varenga haritasında da iyileştirmeler yapacağı söyleniyor.

Pek çok farklı cihazdan oynamanın mümkün olduğu PUBG Mobile Lite 0.16.0, "Varenga Çiçek Açıyor." temasıyla oyuncularla buluşuyor. Varenga haritasında bulunan kiraz çiçekleri altındaki piknik sepetlerini bulan oyuncular, piknik sepeti içerisinde yer alan işaret fişeklerini ve boya bombalarını kullanarak oyunda ilerleyebilecekler.

Oyuncular, piknik sepetlerinde bulunan işaret fişeklerini, süper airdrop çağırmak için kullanabilecekler ve boya bombalarıyla karakterleri bahar renklerine boyayabilecekler.

Şehre Giden Daha Fazla Yol Seçeneği

Varenga bölgesinde yapılan iyileştirmeler ise kuzey bölgesinde bulunan çeşitli kaynakların olduğu bir sığınağı, şehir merkezine çıkan daha fazla yolu ve Güneybatı'daki endüstriyel bölgedeki ayarlamaları içeriyor.

Tüm bu güncellemelerin yanı sıra silah güncellemeleri, ikinci silaha hızlı geçiş, klasik mod ve PlayLab'in birleşiminden oluşan yeni Battle Royale modu, kariyer sonuçları, oda kartları da yeni sürüm içerisine eklenmiş.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Kiraz, Teknoloji

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