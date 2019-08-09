PUBG Mobile Lite artık Türkiye'de! İşte oyunun özellikleri

Son dönemin popüler mobil oyunu PLAYER UNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG Mobile) için yeni dönem başladı.

Mobil kullanıcıların bir süredir merakla beklediği PUBG Mobile Lite Türkiye'de kullanıma girdi.

Bir süredir sadece Hindistan'da oynanabilen PUBG Mobile Lite Türkiye'de Google'ın uygulama marketi üzerinden kullanıcıların erişimine açıldı.

2 GB RAM'İN ALTINDAKİ TELEFONLAR İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Yalnızca 400 MB'lik kurulum paketi ve 2 GB RAM'in altındaki akıllı telefonlar için geliştirilen PUBG Mobile Lite'ta oyunlar 10 dakika ile sınırlı. PUBG Mobile Lite'taki bir başka kısıtlama ise oyuncu sayısında. Oyunda 60 oyuncu sınırlaması ve daha küçük bir harita yer alıyor.

PUBG Mobile, 2018 Google Play Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Oyun" ve "En İyi Topluluk Oluşturan Oyun" kategorilerinde aday gösterilerek, iki kategoride aday olan tek oyun olmayı da başarmıştı.