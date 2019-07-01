01.07.2019 12:05
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PUBG oynatmayan abisini öldürdü

Hindistan'da çıkan haberlere göre, 15 yaşındaki bir genç, PUBG oynamasına izin vermeyen ağabeyinin canına kıydı. Konuyla ilgili detaylara polis raporlarından ulaşıldı. 19 yaşındaki Mohammad Shaikh, PUBG oynayan kardeşinin oyunu bırakmasını istedi.

Olaylar Mohammad Shaikh'in kardeşine oyunu bırakmasını söylemesinin ardından başladı. İddiaya göre ağabeyinden aldığı uyarı üzerine sinirlenen genç bir anda ağabeyine saldırdı. Şiddetli saldırının ardından olay yerine intikal eden Polis , Mohammad Shaikh'in cansız bedenini yerde buldu.

HİNDİSTAN'IN BAZI BÖLGELERİNDE YASAKLANDI

Küçük kardeşe olayın ardından cinayet davası açıldı. Hindistan 'ın bazı bölgelerinde yasaklanana oyunun, birçok çocuğun zihinsel dengesini bozduğu iddia ediliyor.

Bu arada, bu yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından video oyun bağımlılığının bir hastalık olarak kabul edildiğini hatırlatalım.

Oyun bağımlılığı konusunda hatanın oyunlarda olmadığını bir kez daha söylemek gerekiyor. PUBG'nin yasak olmadığı birçok ülkede herhangi bir sorun olmadan oyunun oynandığının altını çizelim.

PUBG oynatmayan abisini öldürdü

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hindistan , polis , oyun , 3. Sayfa , Spor

YORUMLAR(1)
KURTBEY:La oyunla ne alakası var. Sanki şiddet bi pub g de var. gta oynasa bu kadar zevkle yine öldürüdü pub g de pub g, ne pub g miş arkadaş
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