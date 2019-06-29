PUBG'ye güncelleme geldi! İşte yeni silah ve araçlar

Adından sık sık söz ettiren oyun PlayerUnknown's Battlegrounds için son güncelleme geldi. Yeni güncelleme ile oyuna yeni aracı BRDM-2 adlı bir Rus piyade savaş aracı oyuna eklendi. Bununla birlikte soğuk savaş dönemi amfibi zırhlı bir araç ve bakım paketleri de oyunda yerini aldı.

Oyun içerisinde bir BRDM-2 araç kullanabilmek için oyuncuların önce bir işaret fişeği bulması ve ateş etmesi gerekiyor. Ardından geçen uçak ile araca ulaşabilirsiniz. BRDM-2, özel bakım paketlerinden gelen daha hafif zırhlı Rus UAZ'ın yerini alacak.

Zırhlı UAZ oldukça iyi bir araçtı ancak aniden gerekli olması durumunda suyu geçemiyordu. BRDM-2'nin ise böyle bir problemi olmayacak.

Yeni güncelleme ayrıca Deagle'ı PUBG'ye getirecek. Hemen hemen her modern askeri nişancıda yer alan Magnum Research tarafından geliştirilen gösterişli bir Desert Eagle tabancaya dayanan Deagle yüksek kalibreli, yarı otomatik bir tabanca olacak ve diğer tabancalardan daha fazla hasar verecek.

Bir saldırı tüfeğinin yerini alması ya da başka bir birincil silahın yerine geçmesi muhtemel olmasa da Counter Strike'dan da alışık olan birçok kullanıcı Deagle'ın gelmesine oldukça sevinecek.

Bunlarla birlikte birçok animasyonu da barındıran PlayerUnknown's Battlegrounds güncellemesi PC kullanıcılara sunuldu. Bu özelliklerin yakın gelecekte konsola gelip gelmeyeceğine dair ise bir bilgi şimdilik bulunmuyor.