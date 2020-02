Public Policy anketine göre Güney Carolina'daki ön seçimlerde Biden önde

ABD'de Demokratlar arasındaki başkanlık adayı yarışında cumartesi günü Güney Carolina eyaletinde yapılacak ön seçimleri eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın önde götürdüğü belirtildi.ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın Demokrat rakibinin kim olacağı merak konusu olmaya devam ederken, Public Policy şirketi cumartesi günü Güney Carolina eyaletinde yapılacak ön seçimlere ilişkin gerçekleştirdiği anket sonuçlarını yayımladı.Buna göre, Güney Carolina'da Demokrat aday adayları arasındaki yarışı Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Joe Biden yüzde 36 destek oranı ile önde götürüyor.Biden'ı ise şu ana kadarki ön seçimlerde rüzgarı arkasına alan Bernie Sanders yüzde 21 ile izliyor. Biden ve Sanders'ı Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren yüzde 8 ile Eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg yüzde 7 ile izliyor.Sanders 2 eyalette kazanmıştıABD'de 3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimlerde Buttigieg, Sanders'ı kıl payı geçerek birinci olmuş, 11 Şubat'ta yapılan New Hamsphire ve 22 Şubat'ta Nevada'da yapılan ön seçimlerini ise Sanders kazanmıştı.Diğer yandan Demokrat Partinin "favorisi" olarak yarışa katılan Joe Biden, hem Iowa'da hem de New Hampshire'da hayal kırıklığı yaşamıştı.Iowa'daki yarışı yüzde 15,8 oy oranıyla 4. sırada tamamlayan Biden, New Hampshire'da da oyların sadece 8,4'ünü alarak ancak 5. olabilmişti. Biden, Nevada'da yapılan ön seçimi ise ikinci sırada tamamlamıştı.Ön seçimler için önemli tarih 3 MartDemokratlar açısından California, Teksas, Minnesota, Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia'nın da aralarında bulunduğu 14 eyaleti kapsayan ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart ise kritik tarih olarak görülüyor.3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak olan isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.