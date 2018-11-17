Puff Daddy'nin Eski Sevgilisi Evinde Ölü Bulundu!

Rap şarkıcısı Puff Daddy'nin eski sevgilisi, 47 yaşındaki Kim Porter Kaliforniye'daki evinde ölü halde bulundu.

ZATÜRRE GEÇİRMİŞ

Ünlü rap sanatçısı Puff Daddy'nin 3 çocuk sahibi olduğu eski sevgilisi Kim Porter dün Kaliforniya Toluca Gölü'ndeki evinde ölü bulundu. Eski model 47 yaşında hayata veda ederken, Porter'ın neden öldüğü hakkında açıklama yapılmazken, TMZ'deki bir habere göre, ABD'li model birkaç hafta önce zatürre geçirmiş.

DADDY'DEN 3 ÇOCUĞU VAR

Yaşama veda eden eski model Kim Porter'ın, rap şarkıcısı Daddy'den 1998 doğumlu Christian Combs ve ikiz kızlar Jessie James ve D'Lila olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.