Puigdemont, Kitap Fuarı'nda 'Katalan Krizi' Kitabını İmzaladı

Katalonya Özerk Yönetimi eski Başkanı Carles Puigdemont, Antwerp Expo'daki Kitap Fuarı'nda 'Katalan Krizi' isimli kitabını imzaladı.
Antwerp Expo'daki Kitap Fuarı'nın kapanış gününde en önemli konuklarından biri eski Katalan Başbakanı Carles Puigdemont oldu. Puigdemont, Belçikalı gazeteci Olivier Mouton ile birlikte hazırladığı 'Katalan krizi' kitabını imzaladı. Puigdemont'a göre 'Avrupa
için bir fırsat' altyazısıyla 'Katalan krizi', Katalonya'da geçen yılki yaşanan olayları yabancılara anlatmayı amaçlıyor. Belçika'da halen sürgünde yaşamakta olan Puigdemont, "Belki ilk görüşte aşk, ama bu krizi tek bir tıklama ile anlayamıyorum. Bir propaganda savaşı var ve karmaşık durumumuzu anlamak için belirli bir çaba gerektiriyor. Bağımsızlık talebinden çok daha önemli olan özgürlük ve demokrasidir" dedi.
Antwerp Belediye Başkanı Wever 'Katalan Krizi' kitabının tanıtımını yaptı
N-VA (Yeni Flaman İttifakı) Partisi Genel Başkanı ve Antwerp Belediye Başkanı Bart de Wever 'Katalan Krizi' kitabının tanıtımını yapan de Wever, arkadaşına destek vermek ve Katalan politikacılara uygulanan baskıyı anlatmak için hazır bulunduğunu söyledi. de Wever, Puigdemont'un hala İspanya
'da yargılanmakta olduğunu, bağımsızlık referandumunda ve sonrasındaki rolleri yüzünden çok sayıda Katalan politikacının hapishanede bulunmasını 'hayal edilemez' olarak nitelendirdi. de Wever, "Bir anayasa, vatandaşları devletin gücüne karşı korumak için hizmet eder, diğer tarafa değil. Anayasayı tam olarak kimin çiğnediğini kendinize sorabilirsiniz. Hapishanedeki Katalanlar mı yoksa onları tutuklayanlar mı? Anayasa özgür ifade, toplanma ve barışçıl protesto hakkını korumak için hizmet ediyor mu?" dedi - BRÜKSEL
Avrupa
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:24