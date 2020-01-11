Haberler » Ekonomi » PÜİS Başkanı Okumuş: 'Şarj üniteleri akaryakıt istasyonlarında kurulmalı' - Ekonomi

PÜİS Başkanı Okumuş: "Şarj üniteleri akaryakıt istasyonlarında kurulmalı"

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, elektrikli araçlar için şarj ünitelerinin akaryakıt istasyonlarında kurulması gerektiğini belirterek, "Mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılarak şarj ünitelerinin sadece akaryakıt istasyonlarında kurulması sağlanmalı.

11.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:36PÜİS Başkanı Okumuş:
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, elektrikli araçlar için şarj ünitelerinin akaryakıt istasyonlarında kurulması gerektiğini belirterek, "Mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılarak şarj ünitelerinin sadece akaryakıt istasyonlarında kurulması sağlanmalı." ifadesini kullandı.
PÜİS'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Okumuş, PÜİS Bölgesi Akaryakıt Bayileri Toplantısı'ndaki konuşmasında, kısa süre önce tanıtılan yerli otomobilin 'ye katma değer sağlayacağını bildirdi.
Aracın elektrikli olmasına da ayrıca sevindiklerini belirten Okumuş, şunları kaydetti:
"Biz de istasyon sahipleri olarak bu gelişmeyi sonuna kadar destekliyor ve bu projenin başarıyla hayata geçirilmesinde üzerimize düşen sorumlulukları sonuna kadar yerine getireceğimizi taahhüt ediyoruz. İstasyonlarımızın şarj üniteleri için hazır olduğuna dikkati çekmek istiyoruz."
Okumuş, 81 il ve 922 ilçenin neredeyse tümündeki akaryakıt istasyonlarının kesintisiz hizmet sunduğuna işaret etti. Bu istasyonlara kurulacak şarj üniteleriyle elektrikli araç kullanan sürücülere hizmet vermeye hazır olduklarını belirten Okumuş, şu ifadeleri kullandı:
"Her biri birer enerji ikmal noktası olan, elektrik ve diğer teknik altyapısı mevcut akaryakıt istasyonları dururken, elektrikli araç şarj ünitelerinin başka alanlara kurulması israfa ve milli servet kaybına neden olacağı gibi görüntü kirliliği de oluşturur. Bu nedenle bir an evvel mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılarak şarj ünitelerinin sadece akaryakıt istasyonlarında kurulması sağlanmalı."

Türkiye, Kayseri, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:03  Osmaneli'ne dev yatırım geliyor - Ekonomi
15:44  FİSKOBİRLİK Olağan Mali Genel Kurulu - Ekonomi
15:12  Son dakika: Ukrayna Havayolları, İran üzerinde uçmayacağını bildirdi - Ekonomi
15:02  PÜİS Başkanı Okumuş: "Şarj üniteleri akaryakıt istasyonlarında kurulmalı" - Ekonomi
14:58  Çavuşoğlu: Rus'yanın Hafter'i ateşkes için ikna etmesini bekliyoruz - Ekonomi
14:24  Eksi 20 derecede 50 TL için çatı temizliyorlar - Ekonomi
14:20  Eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdiler - Ekonomi
14:10  Bakan Selçuk: 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık - Ekonomi
12:32  Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor - Ekonomi
11.01.2020 16:16:08