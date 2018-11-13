Püis'in 'Akaryakıtta Çift Fiyat' Talebine Eleştiri

13 Kasım 2018 Salı 12:22



13 Kasım 2018 Salı 12:22

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, PÜİS'in, akaryakıt alımında nakit ve kredi kartı ile ödeme yapan tüketiciler için ayrı fiyat uygulanması talebinin kabul edilemez olduğunu belirtti.Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), geçtiğimiz gün akaryakıt sektöründe nakit ve kredi kartı olmak üzere iki ayrı fiyat belirlenmesini, nakit ödemede tüketiciye avantaj sunulmasını talep ettiklerini ilan etmişti. Bu talebe Tüketici Hakları Derneği yazılı bir açıklamayla karşı çıktı."Bu öneri kabul edilirse, kredi kartıyla yapılan tüm alışverişlere kötü örnek olacak"Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, yaptığı açıklamada talebin kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) akaryakıt sektöründe nakit ve kredi kartı olmak üzere iki ayrı fiyat belirlenmesi talebini Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) sundu. Bu talebe göre kredi kartıyla alınan benzin, nakit alınan benzine göre daha pahalı olacak. PÜİS'in bu önerisi kabul edilemez. Eğer, bu öneri kabul edilirse, kredi kartıyla yapılan tüm alışverişlere kötü örnek olacak. Peşin alışverişlerdeki indirimler, kredi kartıyla alınan malların ve hizmetlerin fiyatlarına bindirilecek. Tüm yük, kredi kartıyla alışveriş yapmak zorunda olan parasız ve yoksul tüketicilerin sırtına yüklenecek. Bu önerinin EPDK tarafından kabul edilmemesini diliyor ve bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL