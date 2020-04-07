Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

PÜİS'ten akaryakıt istasyonu çalışanlarına teşekkür

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), koronavirüs (Kovid-19) salgını ve olumsuz ekonomik koşullara rağmen 24 saat vatandaşlara hizmet veren akaryakıt istasyonu sahipleri ve çalışanlarına teşekkür etti.

07.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:28
PÜİS'ten akaryakıt istasyonu çalışanlarına teşekkür
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), koronavirüs (Kovid-19) salgını ve olumsuz ekonomik koşullara rağmen 24 saat vatandaşlara hizmet veren akaryakıt istasyonu sahipleri ve çalışanlarına teşekkür etti.
PÜİS'ten yapılan açıklamada, Kovid 19 salgını nedeniyle sektörün çok zor bir süreçten geçtiği belirtildi.
Bu süreçte çalışan tüm kesimlerin takdir edildiğinin anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Büyük risk altında gecesini gündüzüne katarak fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyor ve ayakta alkışlıyoruz. Hepimizin güvenliği ve huzuru için 24 saat kesintisiz görevi başında olan güvenlik güçlerine şükranlarımızı sunuyoruz. Her şeye rağmen bizlere hizmet vermeye devam eden eczanelere, kargo firmalarına, PTT'ye, bankalara, marketlere ve fırınlara gönülden teşekkür ediyoruz. Salgına ve olumsuz ekonomik koşullara rağmen kesintisiz olarak günün 24 saati vatandaşlarımıza hizmet verdikleri için bir teşekkür ve alkışı da akaryakıt istasyonu sahipleri ve çalışanlarına sunuyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: akaryakıt istasyonu, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››PÜİS'ten akaryakıt istasyonu çalışanlarına teşekkür - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Ekonomi
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Ekonomi
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor Ekonomi
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor
BDDK’dan bankalara kredi tavsiyesi: Amacı dışında kullanılmasın Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi tavsiyesi: Amacı dışında kullanılmasın
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Ekonomi
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Ekonomi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

20:44: Kamu bankalarından tepki - Ekonomi 20:28: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan ikinci faz sosyal yardım açıklaması - Ekonomi 20:28: PÜİS'ten akaryakıt istasyonu çalışanlarına teşekkür - Ekonomi 20:25: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası - Haber 20:09: Bakan Albayrak: 2.3 milyon aileye daha sosyal yardım yapılacak - Ekonomi 20:09: "Devlet bankalarındaki yakınlığı özellerden de görmek istiyoruz" - Ekonomi 18:52: Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız - Ekonomi 18:04: Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü - Ekonomi 17:12: BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti - Ekonomi 17:06: Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi - Ekonomi 16:36: Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı - Ekonomi