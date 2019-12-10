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Pulitzer Ödüllü fotoğrafçı Nick Ut, yılın fotoğraflarını oyladı

Dünyanın dikkatini 1972'de Vietnam Savaşı'na çeviren ve kendisine Pulitzer ödülü kazandıran "Napalm Kızı" fotoğrafını çeken Nick Ut, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:58
Dünyanın dikkatini 1972'de Savaşı'na çeviren ve kendisine Pulitzer ödülü kazandıran "Napalm Kızı" fotoğrafını çeken Nick Ut, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
PhotoMaraton 2019'a katılmak üzere 'a gelen Ut, AA muhabirleriyle foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde seçimini yaptı.
Ut, Haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" başlıklı fotoğrafa oy verirken, ayrıca Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" adlı fotoğrafını da çok beğendiğini söyledi.
Yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay" adlı eserini seçen fotoğraf sanatçısı, "Ne kadar çok güzel fotoğraf var. Ama farklı bir fotoğraf olduğu için ben bunu seçtim." dedi.
Usta fotoğrafçı, Spor kategorisinde ise Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip ederken gözünden yaralanan AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" adlı fotoğrafına oy verdi.
Pulitzer Ödüllü fotoğrafçı Nick Ut, yılın fotoğraflarını oyladı

Mustafa Yalçın, İstanbul, Vietnam, Güncel

Kaynak: AA


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