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Pulluğun altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Pulluğun altında kalan çiftçi hayatını kaybettiBURSA - Bursa İznik'te çiftçi traktör pulluğun altında kalarak hayatını kaybetti.

20.10.2019 21:42

Pulluğun altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

BURSA - Bursa İznik'te çiftçi traktör pulluğun altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay saat 19 00 sıralarında Göllüce köyü Sarıkaya mevkiinde meydana geldi. Abdullah Yaşar Barçın (72), tarlada çift sürerken kullandığı 16 VG 143 plakalı traktörün hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörden düşen talihsiz çiftçi, pulluğun altında kalarak feci şekilde can verdi. Üç çocuk babasının cansız bedenine akrabaları ve köylüler ulaştı. Jandarma olayla ilgi tahkikat başlattı.

Pulluğun altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Bursa, İznik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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