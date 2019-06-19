19.06.2019 16:00
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Punk ve Rock'n Roll'un Eğlenceli İsmi Nikki Wild The Populist'te

Punk ve Rock

Sıra dışı imajı, eğlenceli mizacı ve dinleyicilerini coşturan muhteşem performanslarıyla son günlerin en çok konuşulan ismi Nikki Wild her ay The Populist'te kesintisiz eğlenceye imza atıyor.

Son yılların dikkat çeken DJ'leri arasında öne çıkan Punk Levent, nam-ı diğer Nikki Wild, müziğin efsane akımları Glam Metal, Punk ve Rock'n Roll'un Türkiye'deki en sıkı takipçisi olarak tanınıyor.

Uzun yıllar şehrin popüler mekanlarında müzikseverler buluşan Wild, en sevilen klasik rock şarkılarının yanı sıra modern rock'ın yeni parçalarını da dinleyiciyle paylaşıyor. Uzun yıllardır başarılı performanslarıyla müzikseverlere dans ve eğlenceyle dolu saatler yaşatan Wild, her ay şehrin sosyalleşme noktası The Populist'te sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Kısa süre önce jüri üyesi olarak katıldığı müzik yarışmasındaki sempatik tavırları ve müzikal birikimiyle dikkatleri üzerine çeken Nikki Wild, muhteşem DJ performansıyla her Yapı Kredi bomontiada The Populist'te sizleri bekliyor.

Kaynak: Bültenler
Türkiye, Wild, Güncel

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