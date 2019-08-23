Haberler» Güncel» Haber

Pünzürük deresinin açık kalan kısmı ıslah ediliyor

Sivas Belediyesi Fatih Mahallesi'nden geçen Pünzürük Deresi'nde ıslah çalışmalarına başladı.

23.08.2019 13:08 Pünzürük deresinin açık kalan kısmı ıslah ediliyor
Sivas Belediyesi Fatih Mahallesi'nden geçen Pünzürük Deresi'nde ıslah çalışmalarına başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, SİBESKİ Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan ıslah çalışmasında, dereye paralel uzanan 1 kilometrelik yeni kollektör hattı oluşturularak, kaçak kanalizasyon bağlantıları yeni hatta bağlandı.
Mahalle sakinlerinin talepleri dikkate alınarak yapılan ıslah çalışmasında, özellikle yaz aylarında çevreye büyük rahatsızlık veren kötü koku ve sivrisinek gibi haşeratların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür eden mahalle muhtarı Mehmet Kimsesiz, "Yıllardır süregelen bu sorunu Hilmi Bilgin başkanımız ve ekibi çözdü. Buradaki kaçak hatlar tespit edilerek ana hatta bağlandı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediyesi, Fatih Mahallesi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:18   Başkan Yılmaz'dan pazar ziyareti
14:18   MEB: 'Zorunlu bağış', 'kayıt parası' diye bir şey olamaz
14:18   DİTİB'den hacılara "berat" belgesi
14:17   Grönland, ABD'nin satın almak istediği ilk toprak değil
14:17   SULTANGAZİ'DE "TOMBALA" OPERASYONU: 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
14:16   Meslek odalarından Karagöl seferberliği
14:16   Çocuklar hayal dünyalarını resmetti