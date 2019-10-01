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Pursaklar'a yeni parklar kazandırılıyor

İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden Pursaklar Belediyesi, Gümüşoluk Mahallesi'ne yeni bir park daha kazandırdı.

01.10.2019 11:15Pursaklar'a yeni parklar kazandırılıyor
İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden Pursaklar Belediyesi, Gümüşoluk Mahallesi'ne yeni bir park daha kazandırdı.

Daha yeşil ve yaşanabilir bir Pursaklar için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, vatandaşların aileleri ve çocukları ile keyifli vakit geçirebilecekleri parklar yapmaya devam ediyor. İlçenin yeşiliyle, parklarıyla ve bahçeleriyle daha modern bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni tesis ve parklar inşa ediyor.

"İlçemizin ihtiyaçları dahilinde yeni parklar inşa edeceğiz"

"Hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Tamamlanan parklarda çocuklarımızın mutluluğunu gördükçe ilçemizin ihtiyaçları dahilinde yeni parklar inşa etmek için çaba sarf edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel

Kaynak: İHA

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