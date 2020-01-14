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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den ev ziyaretleri

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe genelinde farklı mahallelerde belirlediği program dahilinde ev ziyaretlerinde bulundu.

14.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:22Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den ev ziyaretleri
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe genelinde farklı mahallelerde belirlediği program dahilinde ev ziyaretlerinde bulundu.
Çetin, ziyaret ettiği yaşlı, hasta ve yakınlarıyla sohbet etti.
Hasta ve yakınlarına hem moral vermek hem de her koşulda yanlarında olduklarını hissettirmeyi amaçladıklarını belirten Çetin, "Bu anlamda ziyaretlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Onları mutlu görmek tabii ki bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Biz vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı için çalışmalarımızı ilçe genelinde aralıksız sürdürmekteyiz." dedi.

Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Güncel

Kaynak: AA

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