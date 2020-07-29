Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, kurbanlık satış ve kesim alanını inceledi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı dolasıyla ilçedeki kurbanlık satış ve kesim alanında incelemede bulundu.

Ertuğrul Çetin, AA muhabirine, bayram boyunca vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirecekleri bir tesis hazırladıklarını söyledi.

Çetin, tesiste yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tüm önlemlerin alındığını da aktardı.

Yaşlı ve hasta vatandaşların kesim alanına gelmeden ibadetlerini yerine getirmesi için kamera sistemi kurduklarını da belirten Çetin, kurbanlık sahiplerinin internet sitesi üzerinden kurban kesimini izleyebileceğini ifade etti.

Ertuğrul Çetin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışı dolayısıyla kurban keseceklerini de sözlerine ekledi.