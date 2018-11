Pursaklar Belediye Çalışanından Örnek Davranış

23 Kasım 2018 Cuma 14:22



23 Kasım 2018 Cuma 14:22

Pursaklar'da bir belediye çalışanınca sokakta bulunan bin 260 lira, sahibine teslim edildi.Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Fatih Özmen, Yunus Emre Caddesi'nde çöpleri süpürdüğü sırada bir poşet içerisinde bin 260 lira buldu. Bir an bile tereddüt etmeyen Özmen, örnek bir davranış göstererek parayı Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, personelin bu etik davranışını sosyal medya hesabından paylaşarak tebrik etti.Paranın bulunmasının ardından harekete geçen polis, paranın sahibine kısa sürede ulaştı. Paranın yaşlı bir kadının emekli maaşı olduğu öğrenildi."İnsanlık görevimiz"Örnek davranışıyla gönüllere giren Fatih Özmen, yerde poşet gördüğünü, süpürünce de paraların yere saçıldığını belirterek, şunları söyledi:"Parayı görünce bunu karakola teslim etmemiz gerekiyor diye düşünüp hemen şefimizi aradım, konuyu anlattım. Şef de müdürümüze haber verdi. Ardından parayı alıp karakola gittik. Tutanak tutuldu. Bizden önce de Emine teyze, karakola parasını kaybetti diye başvurmuş. Emine teyzeyi çağırdılar, dekont ile eşleştirme yaptılar, paranın neyin içinde olduğunu sordular. Bulduğum para miktarı ile teyzenin verdiği dekont, poşet bilgisi örtüştü. Orada polislerle birlikte Emine teyzeye parayı teslim ettik.""Sizleri yetiştirenlere teşekkür ediyorum"Emine Karacaoğlan ise, bankadan çektiği parasını, eve gittiğinde düşürdüğünü fark ettiğini belirterek, şöyle konuştu:"Sokakta biraz aradım ama bulamadım. Sonra karakola başvurup paramızın kayıp olduğunu söyledik. Allah senden razı olsun, çok üzülmüştüm. Polisler beni arayıp karakola gelmemi söylediklerinde çok sevindim. İyi ki sizin gibi değerli insanlar var. Sizleri yetiştirenlere teşekkür ediyorum. Sana yemek harçlığı vermek istiyorum, bunu kabul et. Rabbim her zaman yüzünü güldürsün."