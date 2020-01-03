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Pursaklar Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

Pursaklar Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısı ilk oturumu gerçekleştirildi.

03.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:11 Pursaklar Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi
Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısı ilk oturumu gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Başkan Ertuğrul Çetin, geçen yılın değerlendirmesinin ardından 2020 yılında adından söz ettirecek projeler ve hizmetlerle yoğun geçeceğini belirtti. İlçeyi vatandaşlarla birlikte yönettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar Belediyesi olarak eğitim, kültür, sanat, üst yapı, yol, kaldırım, ve sağlık hizmetine büyük önem veriyoruz. Yapılan çalışmaların, projelerin ve hizmetlerin hayat bulmasında en büyük pay ilçemizi birlikte yönettiğimiz hemşehrilerimizle siz kıymetli meclis üyelerimizsiniz. Bundan sonra da hep birlikte omuz omuza güzel işlere imza atacağız. Bugün olduğu gibi bugünden sonra da hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerimize, projelerimize ve çalışmalarımıza hız katarak devam edeceğiz. Şehrimiz için önemli kararların alınacağı ve yatırımların önünün açılacağı meclis toplantılarımızda alacağımız kararların hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in konuşmasının ardından gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi. Komisyonlardan gelen raporlar ve müdürlüklerden gelen teklifler değerlendirilerek karara bağlandı. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel

Kaynak: İHA

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