Haberler » Güncel » Pursaklar Belediye Zabıtası iş yerlerinde denetim yaptı - Haber

Pursaklar Belediye Zabıtası iş yerlerinde denetim yaptı

Pursaklar Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçedeki iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

14.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:28Pursaklar Belediye Zabıtası iş yerlerinde denetim yaptı
Pursaklar Belediyesi ekipleri, ilçedeki iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Zabıta ekipleri, hijyenik olmayan ortamda satış yapan ve eksikleri bulunan işletme sahiplerine eksiklerin giderilmesi için süre verdi. Sürenin bitmesinin ardından işletmelerin tekrar denetime tabi tutulacağı belirtildi.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımız da gördükleri ya da karşılaştıkları olumsuzlukları bize iletsin. Lokanta, bakkal ve süpermarket denetimlerimizi tamamladık. Denetimler esnasında temizlik koşulları bakımından taviz vermeden hemşehrilerimizin sağlıklı yiyecekler tüketmesini sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Halk sağlığına dikkat ve özen gösteren esnafımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Pursaklar Belediyesi, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:36 Yangında 3 kedisi ölen kadın sinir krizi geçirdi
15:36 Bakan Selçuk: Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz
15:31 Kız öğrencilerden anasınıfı öğrencilerine oyuncak
15:36 Öztrak: "Dış ilişkileri kişisel olarak yürütemezsiniz dış ilişkiler kurumsal bazda yürütülmelidir"
15:36 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'ne doğru
15:29 Suriyeli fenomen Ömer Süleyman, Akçakale'de açtığı fırında parasız olanlara bedava ekmek dağıtıyor
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:50 Giresun Valiliği: Rabia Naz'ın babası, görgü tanığını tehdit etmek suçlamasıyla gözaltına alındı
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
14.11.2019 15:37:37