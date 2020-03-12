Pursaklar Belediyesi, Altınova Mahallesi'nde "hanım evi" açtı
Pursaklar Belediyesi, Altınova Mahallesi'nde kadınlara yönelik kültürel ve sportif etkinliklerin yapılabileceği, "Ayşe Hatun Hanım Evi"ni hizmete açtı.
12.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:58
Pursaklar Belediyesi, Altınova Mahallesi'nde kadınlara yönelik kültürel ve sportif etkinliklerin yapılabileceği, "Ayşe Hatun Hanım Evi"ni hizmete açtı.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, açılışta yaptığı konuşmada, Ayşe Hatun Hanım Evi'nin bölgeye hayırlı olmasını diledi.
Hanım evlerini bölgenin dönüşümü açısından çok önemli bulduklarını anlatan Çetin, şöyle konuştu:
"Sağlıklı bir gelecek için hanım kardeşlerimizi çok önemsiyoruz. Çünkü çocuklarımızı yetiştirenler annelerdir. Hanım kardeşlerimiz için ilçemizde yeni mekanlar oluşturuyoruz. İlçemizin dört bir yanına hanım evleri yapıyoruz ve teker teker açıyoruz. Bu merkezlerde hanım kardeşlerimiz kurs, eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecek."
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, açılışta yaptığı konuşmada, Ayşe Hatun Hanım Evi'nin bölgeye hayırlı olmasını diledi.
Hanım evlerini bölgenin dönüşümü açısından çok önemli bulduklarını anlatan Çetin, şöyle konuştu:
"Sağlıklı bir gelecek için hanım kardeşlerimizi çok önemsiyoruz. Çünkü çocuklarımızı yetiştirenler annelerdir. Hanım kardeşlerimiz için ilçemizde yeni mekanlar oluşturuyoruz. İlçemizin dört bir yanına hanım evleri yapıyoruz ve teker teker açıyoruz. Bu merkezlerde hanım kardeşlerimiz kurs, eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecek."
Kaynak: AA
Etiketler : Pursaklar Belediyesi, Altınova Mahallesi, Özgür Ertuğrul, Ayşe Hatun, Güncel
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