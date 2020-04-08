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Pursaklar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini hayırseverlerle buluşturuyor

Pursaklar Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan "Pursaklar Komşusuna Sahip Çıkıyor" sosyal sorumluluk projesi ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğu belirtildi.

08.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:24
Pursaklar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini hayırseverlerle buluşturuyor
Pursaklar Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan "Pursaklar Komşusuna Sahip Çıkıyor" sosyal sorumluluk projesi ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğu belirtildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede yaşayan 65 yaş üstü, hasta, engelli ve geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için hayırseverler ile ihtiyaç sahibi ailelerin buluşturulduğu vurgulandı.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in de 1 aylık maaşını kampanyaya bağışladığı kaydedildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Çetin, dünyada ve Türkiye'de yaşanan koronavirüs salgınına karşı çeşitli tedbirler aldıklarını ve vatandaşlarında komşularına sahip çıkmaları gerektiğini belirtti.
Çetin, "Önce komşularımızdan başlayarak, 'İhtiyaç sahibi ?5 aileye erzak yardımı' kampanyamıza hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Tedbirler nedeniyle birçok kişi evinden dışarı çıkmıyor. Bizler de bu mana da evlerine hiçbir maddi kazanç girmeyen, işe gidemeyen, çalışamayan vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını gidermek için bir kampanya başlattık. Pursaklar her zamanki gibi komşusuna, hemşehrisine sahip çıkıyor. Paylaşmayı seven gönlü zengin hayırseverlerimizi, işini kaybedip darda olan vatandaşlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz."
Hayırseverlerin "444 9 709" numaralı telefondan görevlilere ulaşarak, yardıma muhtaç aileler ile iletişime geçebilecekleri kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Pursaklar, Güncel
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