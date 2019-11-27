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Pursaklar Belediyesi İŞKUR işbirliği

Pursaklar Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında belediyede İŞKUR Hizmet Noktası kurulacak.

27.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:42Pursaklar Belediyesi İŞKUR işbirliği
Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında belediyede İŞKUR Hizmet Noktası kurulacak.
Ulaşılabilirliği kolaylaştırarak, istihdamı arttırmayı hedefleyen protokolü Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İŞKUR İl Müdürü Arif Ay imzaladı.
İmzalanan protokolün ardından, belediye içerisinde İŞKUR Hizmet Noktası'nın açılacağı yer incelendi.
İŞKUR İl Müdürü Ay, böylesine anlamlı bir protokolü imzalamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden daha iyi faydalanabilmesi ve daha kolay ulaşabilmesi için belediyelerimizle iş birliği yaparak hizmet noktaları açıyoruz." dedi.
Vatandaşa daha kaliteli ve hızlı hizmet vermek anlayışı ile oluşturulan Hizmet Noktası sayesinde vatandaşlardan gelen talep ve işlemlerin daha seri bir şekilde karşılanacağını kaydeden Başkan Ertuğrul Çetin de, "Belediye bünyesinde oluşturduğumuz Hizmet Noktası ile ulaşılabilirliği kolaylaştırarak, istihdamı arttırmayı hedefliyoruz." dedi.

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, İŞKUR, Güncel

Kaynak: AA

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