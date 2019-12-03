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Pursaklar Belediyesi kışa hazır

Pursaklar Belediyesi kış mevsimi öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

03.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:10Pursaklar Belediyesi kışa hazır
Belediyesi kış mevsimi öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Yetkililer çok sayıda ekip ve ekipman ile mesai yaparak kış mevsiminin sorunsuz atlatılmasını amaçlıyor.

Yurdun çeşitli bölgelerine düşen kar yağışı tedbirleri de beraberinde getirdi. Her yıl kış mevsimini sorunsuz atlatan Pursaklar Belediyesi bu yıl da hazırlıklarını tamamlayarak bir dizi önlem aldı.

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik Müdürlükleri de kış öncesi aldıkları önlemlerle kar yağışına karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı. Ulaşımın ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesine karşı kar küreme araçları, greyderler, traktör kepçeler, tuzlama araçları, tuz yükleyiciler ve süpürge araçlarını hazır bulunduran yetkililer, etkili bir çalışmayla kış sınavından başarılı şekilde geçmeyi planlıyor.

Ekiplerin gece gündüz çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul ÇETİN, "Ekiplerimiz tüm hazırlıklarını önceden tamamladı. Biz belediye olarak tüm ekip ve ekipmanlarımızla kışa hazırız. Bu kışı da en iyi şekilde geçirmeyi planlıyoruz" dedi. Sürücüleri de uyaran Başkan Ertuğrul Çetin, "Araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir bulundursunlar. Tedbiri elden bırakmasınlar" diye konuştu. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel

Kaynak: İHA

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