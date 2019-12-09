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Pursaklar Belediyesi muhtarları Şeb-i Arus'a gönderdi

Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ilçedeki muhtarları, Hazreti Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenleri kapsamında düzenlenen programa gönderdi.

09.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:00Pursaklar Belediyesi muhtarları Şeb-i Arus'a gönderdi
Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ilçedeki muhtarları, Hazreti Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenleri kapsamında düzenlenen programa gönderdi.

Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, bu yıl "Vefa Vakti" temasıyla gerçekleştirilen Hz. Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenleri için ilçedeki muhtarları Konya'ya gönderdi. Muhtarları, Pursaklar Belediyesi önünden Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk uğurladı. - ANKARA

Mevlana Celaleddin Rumi, Pursaklar Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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