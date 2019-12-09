Pursaklar Belediyesi muhtarları Şeb-i Arus'a gönderdi

Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ilçedeki muhtarları, Hazreti Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenleri kapsamında düzenlenen programa gönderdi. Mevlana Celaleddin Rumi
Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, bu yıl "Vefa Vakti" temasıyla gerçekleştirilen Hz. Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenleri için ilçedeki muhtarları Konya'ya gönderdi. Muhtarları, Pursaklar Belediyesi önünden Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk uğurladı. - ANKARA
, Pursaklar Belediyesi
, Güncel Kaynak: İHA