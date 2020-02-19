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Pursaklar Belediyesi'nden WhatsApp iletişim hattı

Pursaklar Belediyesi, vatandaşlardan gelen istek ve görüşleri daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla Beyaz Masa birimine Whatsapp destek hattı kurdu.

19.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:22Pursaklar Belediyesi'nden WhatsApp iletişim hattı
Belediyesi, vatandaşlardan gelen istek ve görüşleri daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla Beyaz Masa birimine destek hattı kurdu.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, teknolojik gelişmeleri çözüm odaklı kullanarak projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.
Günümüzde teknolojiye ve sosyal medyaya olan ilgiyi belediye hizmetleri için de kullanılmasını istediklerini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:
"Kurduğumuz Whatsapp Destek Hattı ile belediyemizle vatandaşlarımız arasındaki etkileşimi arttırmak ve hızlandırmak istedik. Belediyemizin Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Masa birimi aracılığıyla ilgili müdürlüklerimize anında iletilecek ve çözümü için hemen harekete geçilecek. Bu hattımız sayesinde vatandaşlarımız sadece istek ve şikayetlerini değil, belediyemizde uygulanabilecek proje önerilerini ve fikirlerini de bizimle paylaşabilecekler. Bu kapsamda Pursaklar Belediyesi tüm birimleri vatandaşların huzuru, mutluluğu ve refahı için gayretle çalışmalarına devam ediyor."

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Kaynak: AA

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