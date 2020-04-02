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Pursaklar Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Sahada aldığı tedbirlerle virüse karşı etkin mücadele eden Pursaklar Belediyesi, bu zorlu süreçte sokak hayvanlarını da unutmadı.

02.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:27
Pursaklar Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Sahada aldığı tedbirlerle virüse karşı etkin mücadele eden Pursaklar Belediyesi, bu zorlu süreçte sokak hayvanlarını da unutmadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele nedeniyle iş yerlerinin kapanması sonucuyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Pursaklar Belediyesi ekipleri yetişti. Belediye ekipleri tarafından Pursaklar'da birçok noktaya mama, yem ve su bırakıldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in talimatları doğrultusunda Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Sipahi, Temizlik İşleri Müdürü Mevlüt Oğuz, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler ve veteriner hekimler, yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz köpeklere mama ve su takviyesi yaparak beslenme ihtiyaçlarını karşıladı. İnsan hayatını tehdit eden korona virüsü ile belediye olarak tüm güçleriyle mücadele ettiklerini belirten Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, "İlçemizde bu virüsün yayılımını önlemek amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Aldığımız bu tedbirlerin yanı sıra sokakta yaşayan sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Şu anda iş yerlerinin kapandığı bir durum söz konusu. Daha önceleri sokak hayvanları buralardaki yiyeceklerle idare edebiliyordu. Minik dostlarımızın hayata tutunmalarını sağlamak için ekiplerimiz tarafından ilçemizin belli noktalarına mama ve su takviyesi yapıyoruz. Belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sevimli dostlarımızın bu durumdan etkilenmemeleri için sokak hayvanlarını aralıksız olarak beslemeye devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını isteyen Başkan Ertuğrul Çetin, bu süreci en kısa sürede en az hasarla atlatacaklarını belirtti. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel
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