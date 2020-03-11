Pursaklar Belediyesinde korona virüsü ile mücadele eğitimi
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Pursaklar Belediyesi personeline korona virüsü eğitimi verildi.
11.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:23
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Pursaklar Belediyesi personeline korona virüsü eğitimi verildi.
Pursaklar Belediyesi Meclis salonunda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığı ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilerek, belediye personeline korona virüsten korunma önlemleri hakkında eğitim semineri verildi. Korona virüsünün bulaşma ve klinik özelliklerine değinen Dr. Özlem Sarıca Saraçoğlu, "Hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak olarak Wuhan Deniz Ürünleri Pazarında satılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaştığı bildirilmiştir. Şu ana kadar hastalığın bulaşma yolunun damlacık yoluyla olduğu görülmüştür. Ortalama kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında olabileceği düşünülmekle birlikte şu an için bulaştırıcılık süresi ve virüsün dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Pursaklar Belediyesi Meclis salonunda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığı ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilerek, belediye personeline korona virüsten korunma önlemleri hakkında eğitim semineri verildi. Korona virüsünün bulaşma ve klinik özelliklerine değinen Dr. Özlem Sarıca Saraçoğlu, "Hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak olarak Wuhan Deniz Ürünleri Pazarında satılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaştığı bildirilmiştir. Şu ana kadar hastalığın bulaşma yolunun damlacık yoluyla olduğu görülmüştür. Ortalama kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında olabileceği düşünülmekle birlikte şu an için bulaştırıcılık süresi ve virüsün dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Pursaklar Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Güncel
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