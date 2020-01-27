Pursaklar Belediyesinden atık yağlar konusunda uyarı

İlçe genelinde yürüttüğü gerek teknik, gerekse sosyal belediyecilik hizmetleri ile örnek olma özelliğini koruyan Pursaklar Belediyesi, çevre dostu bir hizmeti daha hayata geçirerek farkındalık oluşturmaya devam ediyor.



Her geçen gün kirlenerek doğallığını kaybeden çevreyi korumak adına çevre bilincinin oluşturulmasını, atık oluşumunun önlenmesini 'Sıfır Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümün' öneminin anlaşılmasını hedefleyen projeler geliştiren Pursaklar Belediyesi, yeni bir projeye daha imza attı. Çevreye bilinçsizce dökülen bitkisel atık yağların doğaya verdiği zararlarının önüne geçmek amacıyla mahalle muhtarlıklarına atık yağ toplama bidonları bırakan Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temiz çevre, sağlıklı yarınlar için mücadele ediyor.



Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptığı bilgilendirme de, bitkisel atık yağlar çevreyi kirletmekte ve bulunduğu ortamda yaşayan canlılara zarar vermektedir. Yeraltı sularını kirletmekte, sualtı canlı varlıklarını etkilemekte, kanalizasyon sistemlerinde ve atık su arıtma tesislerinde tıkanıklıklara ve kirlilik yükünün artmasına neden olarak işletim ve bakım maliyetini arttırmakta, toprağa döküldüğünde kirlenmeler, denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağların, kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar verdiği anlatılıyor.



İnsan sağlığına her zaman önem verdiklerini belirten Temizlik İşleri Müdürü Mevlüt Oğuz, "Bu proje ile kullanılmış atık yağların lavabo yoluyla suya, çöpe dökülmek suretiyle toprağa ulaşması önlenecek ve dolayısıyla doğanın kirlenmesine engel olunacaktır. Hemşehrilerimiz evlerinde tüketimi tamamlanmış atık yağları muhtarlıklardaki bidonlara bırakıyor ve böylece biriktiriliyor. Sonrasında firma bunları toplayarak geri dönüşüme ulaştırıyor. Böylelikle atık yağların toplanması ve çevreye vereceği zararı engellemiş olacağız. Ayrıca da bu atık yağların geri kazanımı sağlanmış olacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan bu projeye destek vermelerini bekliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA