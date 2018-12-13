Pursaklar Belediyesinden Konya'ya Gezi

13 Aralık 2018 Perşembe 16:17



13 Aralık 2018 Perşembe 16:17

Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Konya gezisine katılanlar, Şeb-i Arus törenlerine katıldılar.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye otobüsleriyle düzenlenen geziye katılanlar Mevlana Müzesini gezdi, şehitlik ziyareti yaptılar.Geziye katılan Pursaklılar programdan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e teşekkür etti.Öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 745'inci yılı dolayısıyla düzenlenen törenler, Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinliklerle devam ediyor.