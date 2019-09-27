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Pursaklar Belediyesinden sağlık eğitimi

Pursaklar'da kurum doktoru Bülent Kaymaz tarafından Nezaket Okulu öğrencilerine, Engelli Sosyal Tesisi'ndeki engelli vatandaşlara ve ailelerine genel sağlık bilgileri verildi.

27.09.2019 10:34Pursaklar Belediyesinden sağlık eğitimi
Pursaklar'da kurum doktoru Bülent Kaymaz tarafından Nezaket Okulu öğrencilerine, Engelli Sosyal Tesisi'ndeki engelli vatandaşlara ve ailelerine genel sağlık bilgileri verildi.

Hemşehrilerinin sağlığına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seren Pursaklar Belediyesi; Nezaket Okulu öğrencilerine, Engelli Sosyal Tesisi'ndeki engelli vatandaşlara ve ailelerine genel sağlık taraması yaparak bilgi verdi. Kurum doktoru Bülent Kaymaz'ın gerçekleştirdiği sağlık taramalarında genel sağlık bilgilerinin yanı sıra beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı yaşama dair bilgilendirme yapıldı. - ANKARA

Pursaklar, Kaymaz, Güncel

Kaynak: İHA

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