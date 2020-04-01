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Pursaklar Belediyesinden temizlik çalışanlarına destek paketi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, korona virüsle (COVID-19) mücadele kapsamında sahada yer alarak vatandaşın sağlığını korumak amacıyla yoğun mesai harcayan belediye çalışanlarına destek paketi hediye etti.

01.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:58
Pursaklar Belediyesinden temizlik çalışanlarına destek paketi
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, korona virüsle (COVID-19) mücadele kapsamında sahada yer alarak vatandaşın sağlığını korumak amacıyla yoğun mesai harcayan belediye çalışanlarına destek paketi hediye etti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs için gerekli tedbirleri alan Pursaklar Belediyesinden örnek teşkil edilecek bir hamle daha geldi. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan çalışanlara destek ziyaretinde bulundu. Başkan Çetin'e Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin, Temizlik İşleri Müdürü Mevlüt Oğuz ve Kurum Doktoru Bülent Kaymaz eşlik etti.

Ziyarette, temizlik işçilerine Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından hediyeleri tevdi edildi.

"Korona virüsle Topyekün Mücadele Ediyoruz"

Belediye personelinin korona virüsü yok etmek için aralıksız bir şekilde mücadele ettiğin belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Her sabah sağlıklı ve temiz bir kent sunabilmek için çalışan arkadaşlarımızın yükü korona virüs sonrası çok daha fazla arttı. Virüse karşı birebir maruz kalma riskleri de oldukça yüksek. Çalışma arkadaşlarımıza bir ziyaret gerçekleştirerek, küçük bir moral desteği sağlamak istedik. Personellerimizin motivasyonlarını artırmak için destek paketi hediye ediyoruz. Belediye olarak virüs tehdidini ortadan kaldırmak için var gücümüzle, soluksuz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin de bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Ellerinden geldiğince sosyal mesafeyi korumaları, temizliklerine dikkat etmeleri ve mümkünse evlerinden çıkmamaları virüsün yayılmasını engelleyecek ve durdurulmasına yardımcı olacaktır. Korona virüs ile mücadele kapsamında tıpkı sağlık çalışanları gibi hijyen, temizlik ve dezenfekte işlemlerini özveriyle yürüten personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Pursaklar, Kaymaz, Güncel
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